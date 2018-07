Facebook

Im Südosten Bangladeschs sind fünf Buben nach einem Fußballspiel beim Baden ertrunken. Nach Polizeiangaben gehörten sie zu insgesamt 22 Buben, die am Samstag nach der Schule ein Match zwischen ihren Lieblingsmannschaften Brasilien und Argentinien nachspielten.

An sehr tiefer Stelle

Sechs von ihnen seien anschließend im Matamuhuri-Fluss in der Stadt Chakaria Schwimmen gegangen, wie der örtliche Polizeichef Bakhtiaruddin Chowdhury am Sonntag mitteilte. "Der Fluss war an dieser Stelle sehr tief. Wir retteten einen Buben. Später wurden fünf Leichen entdeckt", sagte Chowdhury. Unter den Toten waren demnach zwei Brüder. Zehntausende Menschen seien zur Beisetzung der fünf Buben am Sonntag gekommen.

Sportfans in Bangladesch begeistern sich vor allem für Kricket, den Nationalsport des südasiatischen Staates. Das ändert sich jedoch alle vier Jahre während der Fußball-Weltmeisterschaften: Dann spaltet sich das Land zwischen Anhängern von Brasilien und Argentinien.