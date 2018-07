Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regierungschef Shinzo Abe besucht Opfer der Zerstörung © (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU

Bis zum Mittwoch wurden bereits mehr als 170 Todesopfer in Folge extremer Regenfälle in den vergangenen Tagen gezählt, wobei rund 80 Menschen noch vermisst wurden, wie der Fernsehsender NHK berichtete.

Ministerpräsident Shinzo Abe reiste unterdessen in die am schwersten betroffene Provinz Okayama und machte sich von einem Militärhubschrauber aus selbst ein Bild vom Ausmaß der Schäden durch die Überflutungen. Bei einem Besuch in Notunterkünften sagte er weitere Hilfen seiner Regierung zu. Allein in Okayama waren mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

Termine abgesagt

Abe wollte ursprünglich am Mittwoch nach Europa und in den Nahen Osten reisen, änderte seine Planungen jedoch angesichts der schlimmsten Naturkatastrophe in seinem Land seit dem verheerenden Erdbeben und Tsunami im März 2011. Der Rechtskonservative hatte zwischenzeitlich Kritik auf sich gezogen, weil er und Mitglieder seiner Regierungspartei LDP vergangene Woche feierten, obwohl wenige Stunden zuvor die nationale Wetterbehörde vor ungewöhnlich massiven Regenfällen im Westen des Landes gewarnt hatte.

Japan: Jahrhundert-Regen verheert das Land Durch die Überschwemmungen und Erdrutsche in Japan starben mehr als 170 Menschen. (c) AP (Kota Endo) Ein Pony hat hingegen überlebt. Das Tier schwamm zu einem Dach und harrte dort tagelang bis zu seiner Rettung aus. (c) APA/AFP/Peace Winds Japan/HANDOUT (HANDOUT) Die neunjährige Stute Leaf wurde nach drei Tagen von dem Dach in der Stadt Kurashiki gerettet. (c) APA/AFP/Peace Winds Japan/HANDOUT (HANDOUT) Ansonsten gibt es kaum positive Nachrichten aus der Region. (c) AP (Ryosuke Ozawa) Ende vergangener Woche hatten heftige Regenfälle im Westen und Zentrum Japans schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. (c) AP (Shingo Nishizume) Jene, die die Katastrophe überlebt haben, stehen vor dem Nichts und sind in Notunterkünften untergebracht. (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) Wie es weitergehen soll, ist für viele Menschen nicht klar. (c) AP (Takaki Yajima) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Ryosuke Ozawa) (c) AP (Kota Endo) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Haruka Nuga) (c) AP (Kota Endo) (c) APA/AFP/MARTIN BUREAU (MARTIN BUREAU) (c) AP (Haruka Nuga) 1/16

Als Folge der Unwetter kam es zur schlimmsten Naturkatastrophe in Japan seit dem verheerenden Erdbeben und Tsunami im März 2011. Zwar folgte auf die extremen Regenfälle sengende Sommerhitze, wodurch die Bergungsarbeiten etwas erleichtert wurde. Doch die schwüle Hitze setzt den Menschen zu, auch den Evakuierten in den Notunterkünften. Es bestand weiter Gefahr durch Erdrutsche. Tausende waren wegen beschädigter Straßen auch am Mittwoch noch von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Wohnhäuser sind teils vollkommen zerstört. Die Regierung plant laut Medien den Bau von Übergangswohnungen.

180 Tote nach Unwetter in Japan