Jubel bei Rettungsaktion in Thailand Die ersten beiden Buben sind gerettet

Ein Rettungswagen macht sich auf dem Weg zum Höhleneingang © APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in

Thailand eingeschlossenen Buben und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn. Wetter und Wasserzustand seien gut, die Buben körperlich und psychisch bereit. Bei der Aktion soll jeder Bub von zwei Tauchern begleitet werden Nach Angaben des Krisenstabs wird die Operation zwei bis drei Tage dauern. Nach den Schätzungen der Helfer könnte der erste Junge jedoch gegen 16 Uhr (MEZ) in Freiheit sein.

Die Buben im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fußballtrainer sind seit dem 23. Juni eingeschlossen - die Zeit drängt nun, denn der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt rapide.

Wir berichten live!

14.06 Uhr - Zwei Buben sind gerettet!!!

Zwei Buben dürften in Freiheit sein, wie der Retter Reuters berichtet.

13.58 Uhr - Das sind die Retter

Insgesamt sind an der Aktion 18 Taucher beteiligt, auch Experten aus Großbritannien und Australien. Darunter ist auch ein australischer Mediziner, der Erste Hilfe leisten könnte. Plan ist es, die Buben und ihren Trainer die etwa vier Kilometer von ihrem Zufluchtsort im Inneren der Höhle sicher nach draußen zu bringen. Notfalls müssen sie ein weiteres Mal in der Höhle übernachten. Draußen warten weitere Ärzte, um das Team in Empfang zu nehmen. Auch Hubschrauber stehen bereit.

13.37 Uhr - Zwei Burschen haben gefährlichste Passage hinter sich

Thailändische Medien berichten von vor Ort, zwei der 13 Burschen seien erfolgreich in eine Sicherheitszone gebracht worden und nun auf dem Weg zum Höhleneingang. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

The first 2 boys are on their way to the entrance of #ThamLuang cave. #D-Day pic.twitter.com/raGcyrqHpO — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

13.27 Uhr - Gouverneur: „Krieg gegen das Wasser“

Der Monsunregen an der Thailand-Höhle wird stärker und könnte sich als das größte Problem bei der Rettung der Fußballmannschaft erweisen. Gouverneur Narongsak Osotthanakorn sprach von einem „Krieg gegen das Wasser“.

13.16 Uhr - Unklar, wann erste Gruppe aus Höhle kommt

Gouverneur Narongsak Osotthanakorn sagte laut einer Pressemitteilung, aufgrund der Komplexität des Höhlensystems und der gesamten Operation sei unklar, wann die erste Gruppe von den Rettern in Freiheit gebracht werden könne. Das berichtet die Zeitung „Guardian“. Bislang wurde angenommen, dass eine erste Gruppe von insgesamt vier Jungen gegen 16 Uhr den Ausgang der Höhle erreichen könnte.

12.45 Uhr - So sollen Kinder gerettet werden

Immer zwei Taucher werden ein Kind begleiten - wie eine Grafik einer Thai News-Agentur zeigt.

ปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้ำหลวง โดยให้ซีล 2 คน ประกบ 1 คน หน้า-หลัง มีเชือกนำทาง ซึ่งเด็กจะสวมหน้ากากดำน้ำแบบเต็มหน้าและใส่ชุดเว็ทสูท ต้องเจอกับเสี่ยงทั้ง กระแสน้ำ ความคดเคี้ยวถ้ำ-คอขวด และอุปสรรคใหญ่ คือจุดน้ำลึกสุด 5 ม. คาดใช้เวลา 11 ชม. เข้า 6 ชม. ออก 5 ชม. #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน pic.twitter.com/gVGpwwro3q — สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) 8. Juli 2018

12.15 Uhr - Die erste Buben sind unterwegs

Laut dem Guardian sollen sich die erste Gruppe mit vier Burschen auf dem Weg gemacht haben. Hubschrauber stehen außerhalb der Höhle bereit. Der Weg von der Kammer bis zum Höhleneingang dauert etwa fünf Stunden.

These are just some of the helicopters standing by to fly out the 13 “Wild Boars” youth football team to the next hospital if necessary, as divers are beginning their extraction out of the #ThamLaung since earlier this morning. pic.twitter.com/QuPN3HhjIr — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) 8. Juli 2018

11.59 Uhr - Die Buben werden in vier Gruppen gerettet

Laut Bangkok Post werden die Burschen in vier Gruppen eingeteilt und nach drau0en gebracht. Der Trainer der Fußballmannschaft soll als Letzter die Höhle verlassen.

Coach Ekkapol Chantawong (left) is among the last 3 including 2 boys to be escorted by divers out of flooded #ThamLuang cave: Rescue authorities. #D-Day



File photo @ThaiSEAL FB page pic.twitter.com/xhG3V48Hhg — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8. Juli 2018

11.41 Uhr - Grafik

Eine Grafik zeigt, wie die Höhle aufgebaut ist und was auf die Buben zukommen wird.

11.01 Uhr - Details zur Rettung

Die Thailändische Regierung hat nun Details zum Ablauf der Rettung veröffentlicht: Demnach sollen jeweils zwei Taucher einen Buben begleiten. Zusätzlich werden sie an einem Seil nach draußen geführt. An engen Stellen wird man ihnen die Sauerstoffflaschen abnehmen und sie durchschleusen. Die Buben sollen zu keinem Zeitpunkt alleine tauchen, betonten die Behörden.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) 8. Juli 2018

10.39 Uhr - Starker Regen

In der Zwischenzeit hat starker Regen eingesetzt. Inwiefern sich das auf die Rettungsaktion auswirken wird, ist unklar.

heavy rain is falling over the press center, about a mile from the cave. pic.twitter.com/YtB0KQvwgd — Jacob Goldberg (@yayqe) 8. Juli 2018

10.17 Uhr - Elon Musk wünschte Rettern viel Glück



Unternehmer Elon Musk hat den Höhlenrettern in Thailand viel Erfolg für ihre riskante Rettungsaktion gewünscht. Nachdem bekannt wurde, dass Taucher die eingeschlossenen Buben am Sonntag aus der Höhle holen sollen, twitterte Musk, er wünsche dem "extrem fähigen Taucherteam" alles Gute. Wegen des Monsunregens sei der Einsatz nun vernünftig.

Zuvor hatte es wohl Gespräche mit dem Tech-Milliardär gegeben, dass sein Unternehmen bei der Rettungsaktion mit einem Mini-U-Boot helfen könne. Am Freitag hatte der 47-Jährige angekündigt, Ingenieure seiner Unternehmen SpaceX und The Boring Company seien auf dem Weg nach Thailand. Zudem gebe es Überlegungen, ein U-Boot in Kindergröße zu bauen. Seine Techniker würden dafür etwa acht Stunden brauchen. Mit dem Taucheinsatz dürfte sich dieses Projekt überholt haben.

Extremely talented dive team. Makes sense given monsoon. Godspeed. https://t.co/t5XRo3gTxK — Elon Musk (@elonmusk) 8. Juli 2018

10.10 Uhr - Taucher haben Buben erreicht

Die Taucher haben laut letzten Meldungen die eingeschlossenen Buben nun erreicht. Der erste Jugendliche soll bereits für den Tauchgang vorbereitet werden. Es soll sich dabei um Adul Sam-on handeln.

Thai and international rescue divers should by now have reached the 12 boys and their football coach, who have been trapped for 2 weeks inside a flooded cave, and be preparing the first and strongest of the team for the perilous underwater extraction — amanda hodge (@hodgeamanda) 8. Juli 2018

10.06 Uhr - Adul Sam-on wird als erster die Höhle verlassen

Der 14-Jährige Adul Sam-on soll als erster – gemeinsam mit drei weitern Jungen – aus der Höhle geführt werden, berichtet die Bangkok Post. Dem Bericht zufolge wird der Trainer (25) der Fußballmannschaft die Höhle als letzter verlassen. Er ist auch der Sprecher der Gruppe, da er in seiner Kirchengemeinde Englisch gelernt hat. Er spielt im linken Mittelfeld.

10.05 Uhr - Rettung soll länger dauern

Die heute begonnene Rettungsversuch der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Buben wird nach Angaben des Krisenstabs zwei bis drei Tage dauern. Die zwölf Fußballer und ihr Trainer sollen "einer nach dem anderen" aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle gebracht werden, sagte Generalleutnant Chalongchai Chaiyakorn vor Journalisten. Die Dauer des riskanten Einsatzes hänge unter anderem vom Wetter ab.

9.35 Uhr - Wasserstand niedrig

Der Gouverneur der Region Narongsak Osotthanakorn teilte vor wenigen Minuten mit, dass der Wasserstand momentan niedrig sei: "Wasser in der Höhle teilweise so niedrig, dass man laufen kann."

Gouverneur Narongsak Osotthanakorn: "Wasser in der Höhle teilweise so niedrig, dass man laufen kann." Wir berichten #live von der Rettung in #Thailand +++ @BILD_News #ThaiCaveRescue #Thamluangcave — Moritz Wedel (@Netzreporter) 8. Juli 2018

9 Uhr - Taucher: "Wir bringen sie nach Hause"

Das Taucherteam in Thailand hat sich darauf eingeschworen, die in der Höhle eingeschlossenen Jungfußballer nach draußen zu bringen. Auf der Facebook-Seite der thailändischen Marinetaucher posteten sie ein Bild, das ihren Teamgeist zeigt. Drei Taucher fassen sich an den Handgelenken, nur ihre Hände und Unterarme sind zu sehen, wie sie ein Dreieck bilden.

"Wir, das Thai Team und das internationale Team, werden die Wild Boars nach Hause bringen", steht darunter. "Wild Boars" (Wildschweine) ist der Spitzname des Buben-Fußballteams, das seit 23. Juni in der Höhle bei Chiang Rai festsitzt.

8.39 Uhr - Details zur Rettung

Jedes Kind wird von mindestens einem Taucher begleitet. Die Buben sollen in Paaren aus der Höhle geholt werden. Ein Sprecher vor Ort hat mitgeteilt, dass die Rettung aller Kinder zwischen zwei und vier Tagen dauern könnte. Die ersten könnten jedoch gegen 16 Uhr wieder im Freien sein, so hofft man.

8.13 Uhr - 18 Taucher auf dem Weg

Die Rettungsmission läuft auf Hochtouren. Nach offiziellen Angaben sollen 18 Taucher auf dem Weg zu den Kindern sein. Bei den Tauchern handele es sich um die „Starbesetzung“, sagte der zuständige Gouverneur.

7.45 Uhr - Rettungsaktion hat begonnen

Die Rettungsaktion für die 12 in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Buben und ihren Fußballtrainer hat begonnen. "Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind", sagte der Provinz-Gouverneur Narongsak Osotthanakorn. "Das Wetter ist gut. Der Wasserstand ist gut. Die Taucher sind bereit. Die Buben sind körperlich, seelisch und psychisch bereit, herauszukommen."

Bei der Operation soll jeder Bub von zwei Tauchern begleitet werden, erklärte der Gouverneur, der die Aktion auch leitet. "Heute ist der Tag X." Die Buben sollen nach und nach herausgebracht werden. Die Experten erwarten, dass der Einsatz, der um 10.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) begann, am Sonntagabend um 21.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) beendet sein wird. Andere Mitglieder des Rettungsteam erklärten jedoch, die Operation könnte auch drei bis vier Tage in Anspruch nehmen.

Seit 23. Juni eingeschlossen

Die Buben im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fußballtrainer sind seit dem 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest. Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten erhöhten den Druck auf die Retter. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. Am Aufenthaltsort der Gruppe ist der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21 Prozent auf 15 Prozent abgesunken.

Am Sonntag waren Sporttaucher und Sanitäter an der Höhle angekommen. Darüber hinaus wurde das in der Nähe des Höhleneingangs platzierte provisorische Mediencamp mit mehr als 1000 thailändischen und ausländischen Journalisten geräumt. Neu ankommenden Reportern wurde der Zugang verwehrt. Sie wurden mit der Ansage, später werde eine Pressekonferenz folgen, zu einem Regierungsgebäude weitergeleitet.

Das Gelände werde für den Rettungseinsatz benötigt, teilte die Polizei mit. "Von der Lagebewertung her brauchen wir das Gebiet, um den Opfern zu helfen", hieß es.

Gefährliche Aktion

Die Rettungsaktion ist äußerst gefährlich: Ein Taucher kam bereits vor wenigen Tagen im Einsatz ums Leben. Selbst die professionellen Taucher benötigten fünf bis sechs Stunden, um von der Gruppe zum Ausgang zu gelangen. Darüber hinaus sind einige der Buben keine guten Schwimmer.