Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/EPA/YAIR SAGI

Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Lastwagen in Ägypten sind zwölf Menschen getötet worden. Sieben weitere seien bei dem Unfall in der Provinz Minja, rund 240 Kilometer südlich von Kairo, verletzt worden, berichtete die staatliche Zeitung Al-Ahram am Freitag. Es wird vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit der Grund für den Unfall gewesen sei.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Allein im vergangenen Jahr starben rund 3.750 Menschen bei mehr als 11.000 Unfällen. Der Grund sind häufig überhöhte Geschwindigkeit, Rücksichtslosigkeit oder schlechte Straßenverhältnisse. Die ägyptische Regierung arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Verkehrsgesetz mit höheren Strafen und will die Qualität der Straßen im Land verbessern.