Die Buben erhalten in der Höhle Tauchunterricht © APA/AFP/YE AUNG THU

"Was uns am meisten Sorge bereitet, ist das Wetter. Wenn es wieder regnet, könnten unsere Bemühungen einen Rückschlag erleiden, wie es schon einmal passiert ist", sagte der Chef der Rettungsmission, Narongsak Osotthanakorn, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. In der vorigen Woche musste ein Sucheinsatz schon einmal wegen Regens und Überflutung der Höhle für mehrere Tage unterbrochen werden.

Von Sturzflut überrascht

Die Gruppe hatte die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non rund 1.000 Kilometer nördlich von Bangkok am 23. Juni nach einem Training besucht. In der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist jetzt Regenzeit. Laut Behörden waren die Jugendfußballer dort wohl von einer Sturzflut überrascht worden und hatten sich immer tiefer ins Innere der Höhle zurückgezogen. Am Montag entdeckten britische Taucher die Gruppe mehr als drei Kilometer vom Höhleneingang entfernt. Die Eingeschlossenen bekamen schon ersten Tauchunterricht, um die Höhle in Begleitung professioneller Taucher verlassen zu können.

"Wir warten jetzt auf eine Einschätzung der Wetterlage durch die Meteorologen und eine Beurteilung der körperlichen Verfassung der Buben durch die Rettungseinheit", sagte Narongsak. Wenn es eine 90-Prozent-Chance gebe, die Burschen mit Tauchern sicher herauszubringen, werde man es wagen.

Das Wunder vom neunten Tag: Teenager gefunden Unvorstellbares mussten Angehörige und Freunde über neun Tage durchmachen, dann die Freudensmeldung: Die in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendfußballer und ihr Trainer sind am Leben. (c) APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA (LILLIAN SUWANRUMPHA) Offensichtlich war die Gruppe von einer Sturzflut überrascht worden und hatte sich vor dem ansteigenden Wasser immer tiefer in die Höhle gerettet. Die Retttungskräfte hatten allergrößte Mühe zu ihnen vorzudringen. (c) APA/AFP/ROYAL THAI NAVY (ROYAL THAI NAVY) Funde von Hand- und Fußabdrücken hatten zwar die Hoffnung genährt, die Gruppe könne sich in eine tief liegende Kammer gerettet haben - weitere Hinweise gab es seitdem aber nicht. (c) AP (Sakchai Lalit) Am Wochenende hatten die Rettungsmannschaften zunächst kleine Erfolge vermeldet. So gelang es ihnen, weiter in die etwa zehn Kilometer lange Höhle vorzudringen und zu einer Biegung vorzustoßen, an der sich der Höhlenweg in zwei Richtungen teilt. (c) AP (Sakchai Lalit) Mit schwerem Gerät wurde das stetig eindringende Wasser aus der Höhle gepumpt. (c) AP (Sakchai Lalit) Nach Regenfällen war der Wasserspiegel zuletzt sogar wieder gestiegen. (c) AP Der hohe Wasserstand sei problematisch, hatte Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn gesagt. In Teilen der Höhle stehe das Wasser auf Augenhöhe eines Erwachsenen. "Das Wasser ist der Feind. (c) AP Nach mehr als einer Woche verzweifelter Suche scheint die Berggöttin Nang Non die Gebete der verzweifelten Angehörigen und Freunde erhört zu haben. (c) AP (Sakchai Lalit) Man stieß zu den wohlbehaltenen Buben zwischen elf und 16 Jahren und ihrem 28-jährigen Fußballtrainer vor. (c) AP (Sakchai Lalit) Freude und Erleichterung der betroffenen Familien kannten keine Grenze. (c) AP (Sakchai Lalit) Bangen, tauchen, beten - es lohnte sich am Ende. (c) AP (Sakchai Lalit) 1/11