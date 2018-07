Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) theogott

Ein in der Nähe von Kuba über Bord gefallenes Besatzungsmitglied eines Kreuzfahrtschiffes ist nach fast 24 Stunden im Wasser lebend gefunden worden. Der 33-Jährige sei in einem stabilen Zustand gewesen, zitierte die Zeitung "Miami Herald" die US-Küstenwache am Sonntag.

Der Mann wurde rund 34 Kilometer nördlich des Inselstaats entdeckt. Zuvor wurden mehr als 4.200 Quadratkilometer nach ihm abgesucht, erklärte die Küstenwache.

Der 33-Jährige war nach Angaben von Augenzeugen Samstagnacht (Ortszeit) über Bord gestürzt. Das Schiff der US-Reederei Norwegian Cruise Lines befand sich rund 45 Kilometer vor der Westküste Kubas. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.