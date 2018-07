Facebook

Ein kleines Mädchen ist nach dem Platzen einer Hüpfburg in Ostengland gestorben. Der Vorfall habe sich bei hochsommerlichen Temperaturen an einem Strand in Gorleston ereignet, teilte die Polizei der Grafschaft Norfolk am Sonntag mit.

Augenzeugen hatten einen laut Knall gehört und gesehen, wie das Mädchen weggeschleudert wurde. Das schwer verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es verstarb. Der Strand war wegen der Hitze sehr gut besucht.

Gegenüber dem "Mirror" sagte der Betreiber der Hüpfburg, diese sei wegen der großen Hitze explodiert. Strandbesucher erzählten, das Mädchen sei dabei etwa zehn Meter hoch in die Luft geschleudert worden. Nach noch unbestätigten Berichten soll das Kind vier Jahre alt gewesen sein.