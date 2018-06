Fünf Journalisten erschossen US-Zeitung erscheint mit leerer Seite: "Heute sind wir sprachlos"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Heute sind wir sprachlos", heißt es in dem ebenfalls über Twitter verbreiteten Leitartikel © Twitter

Einen Tag nach dem Angriff auf eine US-Lokalzeitung in Annapolis haben trauernde Journalisten ihrer fünf getöteten Kollegen in der neuen Ausgabe ihres Blattes gedacht. "Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg", schrieb der Herausgeber der "Capital Gazette", Rick Hutzell, auf der Titelseite, die das Blatt am Freitag vorab über Twitter veröffentlichte.

"Heute sind wir sprachlos", heißt es in dem ebenfalls über Twitter verbreiteten Leitartikel. "Diese Seite wird heute absichtlich leer gelassen, um der Opfer zu gedenken." Es folgen die Namen der Getöteten.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) 29. Juni 2018

Auch Steirerin vor Ort

Die Auslandsteirerin Kathrin Konik wohnt in der Kleinstadt Annapolis, wo es zum Angriff auf die Zeitung kam. "Ich habe vom Ereignis selbst nichts mitgekommen und wurde erst von Bekannten informiert. Es ist bei uns ja irgendwie schon normal, dass so etwas passiert, weil ja auch der Zugang zu Waffen meist kein Hindernis darstellt. Aber es wird schon beklemmend, wenn man dann in den Sozialen Medien liest, wie alle posten, dass sie in Sicherheit sind. Oder erzählen, dass sie die Opfer kannten, weil Annapolis ja doch eine Kleinstadt ist. Und später habe ich dann gesehen, dass das genau in der Nachbarschaft passiert ist, wo ich oft in meiner Schwangerschaft zur Untersuchung war. Da macht man sich dann schon Gedanken, was sein könnte, wenn man gerade am falschen Ort ist", schildert Konik.

Fünf Menschen erschossen

In der Redaktion der "Capital Gazette" in Annapolis im Bundesstaat Maryland hatte ein 38-Jähriger am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) fünf Menschen erschossen. Unter den Opfern sind zwei Frauen - eine Verkaufsassistentin, die erst seit kurzem bei dem Blatt arbeitete, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur. Zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Der Täter soll am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Berichten der "Capital Gazette" handelt es sich um einen Mann aus der rund 40 Kilometer entfernten Stadt Laurel, der mit dem Blatt seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit ausfocht. Das Blatt hatte 2011 über Belästigungsvorwürfe gegen den Mann berichtet. Daraufhin sei dieser vor Gericht gezogen und habe verloren. Weder der Kolumnist, der damals berichtete, noch der damalige Herausgeber und Verleger arbeiteten heute noch für die Zeitung.

Als "Kriegsgebiet" beschrieb ein Reporter der "Capital Gazette" die Szenen nach dem Angriff. Er sei um sein Leben gerannt und musste dabei über die Leiche eines Kollegen springen, berichtete ein Fotograf des Blattes. Nach Schilderung von Augenzeugen versteckten sich die Mitarbeiter unter Schreibtischen.