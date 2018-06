Facebook

Britische Medien berichteten, dass die Queen trotzdem wie geplant am Donnerstag vom Buckingham-Palast ins Schloss Windsor fahren werde © AP

Elizabeth II. hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin kurzfristig abgesagt. Die 92-jährige Monarchin hätte an einem Gottesdienst in der Kathedrale Saint Paul anlässlich der Gründung des Ordens vom Heiligen Michael und Georg vor 200 Jahren teilnehmen wollen. "Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden nicht teilzunehmen", teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit.

Britische Medien berichteten, dass die Queen trotzdem wie geplant am Donnerstag vom Buckingham-Palast ins Schloss Windsor fahren werde, um dort das Wochenende zu verbringen. Elizabeth II., die sich vergangenen Monat wegen Grauen Stars an einem Auge hatte operieren lassen, absolviert jährlich hunderte Auftritte. Offizielle Termine verpasst sie nur sehr selten. Zuletzt war die Queen Ende 2016 wegen einer starken Erkältung der Weihnachtsmesse ferngeblieben.

Gibt Aufgaben ab

Wenige Tage zuvor hatte sie angekündigt, sie werde 25 ihrer rund 600 Schirmherrschaften bei Organisationen an andere Mitglieder der Königsfamilie abgeben. Ihr Sohn Kronprinz Charles und ihre Enkel William und Harry übernehmen immer mehr Aufgaben im Königshaus. Elizabeths Mann Prinz Philip ging im Sommer vorigen Jahres offiziell in Pension.