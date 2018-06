Facebook

Die Proteste gehen weiter ©

Nach der vorläufigen Freilassung von fünf Männern, die vor zwei Jahren eine 18-Jährige missbraucht haben sollen, ist es in Spanien zu Protesten gekommen. In Pamplona und Barcelona gingen verärgerte Demonstranten am Donnerstagabend auf die Straße, für Freitag sind Kundgebungen in Madrid und Sevilla geplant.

Zuvor hatten spanische Medien berichtet, dass ein Berufungsgericht in Pamplona am Donnerstag gegen Kaution die Freilassung der Männer im Alter zwischen 27 und 29 Jahren angeordnet hatte.

Die Männergruppe aus Sevilla, die sich selbst als "La Meute" ("Das Rudel") bezeichnete, waren im April zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt worden. Sie sollen im Sommer 2016 eine 18-jährige Frau beim San-Fermin-Fest in Pamplona "missbraucht" haben. Seither saßen sie in Untersuchungshaft.

Bereits die Gerichtsentscheidung vom April hatte für Proteste von Feministen gesorgt, da die Männer nicht wegen "Vergewaltigung" verurteilt wurden - obwohl "La Meute" die Tat gefilmt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das Urteil Revision eingelegt.

