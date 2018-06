Facebook

Stephen Hawking © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Das Wissenschaftsgenie Stephen Hawking wird am Freitag um 13.00 Uhr MESZ in der Londoner Westminster Abbey beigesetzt. Die Asche des Astrophysikers soll zwischen den Gräbern des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin bestattet werden. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben.

An der Beerdigung nehmen Hawkings Familie, Freunde, Schulkinder und Wissenschafter teil. Wegen des großen Interesses an der Beisetzung verlosten Hawkings Kinder 1.000 Einladungen. Vangelis, einer der Pioniere der elektronischen Musik, komponierte ein Stück zu Ehren des Genies, das in der Kirche zu hören sein wird.

