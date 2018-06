Facebook

Bei einer schweren Explosion in der Nähe einer schiitischen Moschee in Bagdad hat es Tote und Verletzte gegeben. Die Explosion habe sich am Mittwochabend im Viertel Sadr City im Osten der irakischen Hauptstadt ereignet, teilten Sicherheits- und Rettungskräfte mit. Die Schiiten gedenken derzeit des Imams Ali, des Schwiegersohns des islamischen Propheten Mohammed.