"Grund für den Stromausfall ist eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel", berichtete die Verwaltung des Hamburger Flughafens.

und 30.000 Passagiere waren von Flugausfällen betroffen © (c) APA/dpa/Daniel Reinhardt

Der Kurzschluss in der Stromversorgung des Hamburger Flughafens ist auf einen Materialschaden an einem Kabel zurückzuführen. Das teilte der Flughafen am Montag mit.

"Grund für den Stromausfall ist eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel." Dieser Schaden habe zu einem heftigen Kurzschluss geführt, der zahlreiche benachbarte Kabel einbezogen habe. Der folgende Stromausfall hatte den Flughafen am Sonntagvormittag lahmgelegt. Rund 30.000 Passagiere waren von Flugausfällen betroffen.

Der Kurzschluss entstand den Angaben zufolge in der Stromversorgung des Blockheizkraftwerks des Flughafens. 42 Kabel auf 540 Metern Länge seien ausgetauscht worden. Ab Montag 3.00 Uhr stand das Blockheizkraftwerk wieder stabil zur Verfügung.