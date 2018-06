Schnitt sich schere ab Krebs entkommt kochender Suppe

Facebook

Das Video wurde zum Internet-Hit © Facebook

Ist ein Video, das momentan im Internet viral geht. Ein Krebs ist seinem Schicksal gerade noch entkommen. Er kletterte vor den Augen der Gäste in einem Lokal in China aus der kochenden Suppe und schnitt eine seiner beiden Scheren ab, um sich in Sicherheit zu bringen.

Erstmals wurde das Video offenbar auf dem chinesischen sozialen Netzwerk "Weibo" von einem User namens Juike gepostet. Dieser sagte, dass er den Krebs adoptiert habe und nun als Haustier halte. "Ich ließ ihn leben. Ich habe ihn mit nach Hause genommen und ziehe ihn jetzt im Aquarium auf", schrieb er.