Die Erziehungsberechtigten hatten ihr Kind missbraucht und auch an andere Männer weiter gegeben.

© (c) APA/AFP/dpa/PATRICK SEEGER

Der Fall liegt jenseits aller Vorstellungskraft und brachte auch erfahrenste Ermittler an ihre Grenzen. Eine Mutter soll ihr eigenes Kind gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten immer wieder missbraucht, vergewaltigt und anderen Männern gegen Geld zum Missbrauch überlassen haben. Am Montag, dem 11. Juni, beginnt vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen die 48 Jahre alte Frau und ihren Freund.

Ihnen wirft die Anklage unter anderem besonders schwere Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, besonders schwere Zwangsprostitution und Verbreitung kinderpornografischer Schriften vor. Beide Angeklagte sitzen seit September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

"Freundschaftsdienste"

Der heute Neunjährige soll zwischen 2015 und 2017 missbraucht worden sein. Immer wieder hatten Mutter und ihr einschlägig vorbestrafter 39 Jahre alter Lebensgefährte den kleinen Buben auch anderen Männern angeboten. Gegen Geld. Oder auch manchmal gratis als "Freundschaftsdienst".

Der Bub wurde der Anklage zufolge auch während der Vergewaltigungen gefilmt und das Material zum Teil an Gleichgesinnte weitergegeben. Er wurde während der Taten beschimpft, geschlagen, bedroht und gedemütigt. Reue zeigte der Lebensgefährte der Mutter, der in den vergangenen Wochen auch in Prozessen gegen andere mutmaßliche Vergewaltiger des Kindes als Zeuge aussagte, bisher nicht.

Das Landeskriminalamt bezeichnete die Verbrechen als schwerwiegendsten Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs, den die Polizei im Südwesten je bearbeitet hat. Neben dem Paar wurden weitere sechs Verdächtige festgenommen; gegen jeden von ihnen wird einzeln verhandelt. Zwei Männer sind bereits verurteilt - allerdings nicht rechtskräftig.

Ein 43-Jähriger steht ebenfalls am 11. Juni vor Gericht, allerdings in Karlsruhe. Der einschlägig vorbestrafte Mann aus Schleswig-Holstein war nach einer von den Ermittlern fingierten Verabredung für den Missbrauch des Buben angereist und am Hauptbahnhof Karlsruhe festgenommen worden.