Eine Fünfjährige ist laut einem Bericht der Polizei in Hessen alleine mit dem Zug in ein Schwimmbad gefahren und hat es dort unbemerkt bis zum Planschbecken geschafft.

© Alex Bramwell

Erst dann fiel die junge Nichtschwimmerin dem Personal auf. Ihre Familie habe ihr am Tag zuvor versprochen, am Samstag schwimmen zu gehen, teilte die Polizei mit.

Als es dem Mädchen aus Volkmarsen dann in der Früh nicht schnell genug ging, machte es sich alleine auf den Weg. Das Kind sei in dem Schwimmbad einfach in den Umkleidebereich gegangen, habe sich dort umgezogen und sei dann zum Planschbecken gegangen.

Etwa zwei Stunden nach ihrem Start zu Hause fiel das Kind dem Schwimmbad-Personal auf. Es verständigte die Polizei, die das Mädchen in Obhut nahm. Kurz danach ging ein Notruf der Mutter ein - und sie konnte die Ausflüglerin wohlbehalten wieder in Empfang nehmen.