NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Dialog mit Polens Präsidenten Andrzej Duda © (c) AP (Alik Keplicz)

Die NATO will nach Informationen der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag" für den Fall eines Angriffes aus Russland ihre Reaktionsfähigkeit verbessern und weiter aufrüsten. Das Bündnis plane, einen neuen Bereitschafts-Pool von rund 30.000 Soldaten aufzubauen, die innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein solle.

Sie würden laut Planung mit mehreren hundert Kampfflugzeugen und Schiffen ausgerüstet, berichtet das Blatt unter Berufung auf ranghohe NATO-Diplomaten. Die neue Eingreiftruppe solle zusätzlich zur bestehenden NATO-Reaktionsstreitmacht NRF aufgebaut werden, die derzeit rund 20.000 Soldaten umfasst.

Treffen in Brüssel

Die NATO-Verteidigungsminister würden in der kommenden Woche bei ihrem Treffen in Brüssel darüber beraten. Die NATO-Staats- und Regierungschefs sollen laut "Welt am Sonntag" bei ihrem Gipfeltreffen Mitte Juli eine entsprechende politische Erklärung verabschieden.

In NATO-Kreisen hieß es laut dem Blatt, "Deutschland wird eine führende Rolle" in diesem neuen Pool spielen. "Wir müssen schneller werden und eine große Zahl an Soldaten und Gerät zügig bewegen können, um glaubhaft abzuschrecken und Verteidigungsbereitschaft zu zeigen", wird ein NATO-Diplomat zitiert. Die Initiative für die neue Eingreiftruppe ging dem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten von den USA aus.

Wie die Zeitung weiter berichtet, will die NATO künftig auch die militärische Mobilität verbessern, um schweres Gerät wie Panzer schneller zum Einsatzort transportieren zu können. Dafür seien Verbesserungen in der Infrastruktur notwendig, aber auch der Abbau administrativer Hürden und beschleunigte politische Entscheidungen.