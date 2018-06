Facebook

© (c) AP (MATTHIAS RIETSCHEL)

Wie der Merkur berichtet, hat ein Pfarrer Gaffer und Menschen, die Rettungskräfte behindern oder gar attackieren, eine eher ungewöhliche Strafe an den Hals gewünscht. Viele bei der Feuerwehr tätige Menschen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit wären, müssten sich heute zum Dank auch noch beschimpfen lassen, beklagte Pfarrer Manfred Wurzer in seiner Predigt. "Man macht die Drecksarbeit, und dafür kriegt man auch noch Schläge", sagte er.

All die Autofahrer, denen es nicht schnell genug gehen kann, all die Gaffer, die ihr Handy zücken und Fotos vom Unglück anderer Menschen machen, seien Vertreter einer egomanischen Gesellschaft. Wurzer beendete seine bemerkenswerte Predigt mit dem Satz: "All denen, die Helfer tätlich angreifen, möge der Herr 14 Tage Durchfall schicken, und zwar ohne Papier in der Nähe. Amen."

Zustimmung

Dafür erntet der Kirchenmann nicht nur Zustimmung sondern auch einige Lacher. Anschließend wurde das neue Dienstfahrzeug der Feuerwehr geweiht.

Kommandant Erich Zengerle pflichtete der Predigt des Geistlichen völlig bei. Dass man bereit zu sein habe, auch wenn ein Champions-League-Finale läuft, habe die Eglinger Feuerwehr an jenem Samstag wieder am eigenen Leib erlebt, als man mitten in der Partie Real Madrid gegen Liverpool zu einem Unfall in Dürnstein gerufen wurde.