© EPA

Die Raubtiere aus dem Eifel-Zoo in Rheinland-Pfalz haben ihre Gehege entgegen ersten Annahmen möglicherweise gar nicht verlassen. Die zwei Löwen, zwei Tiger und der Jaguar hätten sich in ihren Gehegen versteckt und seien mit einer Drohne aufgespürt worden, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung der Kreisverwaltung in Bitburg am Freitag.

Zuvor hatte es geheißen, die Raubkatzen und ein Bär seien aus dem Zoo in Lünebach ausgebrochen. Der Bär wurde demnach erschossen. Er befand sich nach Behördenangaben außerhalb seines Geheges. Der Sprecher der Kreisverwaltung sagte, es werde nun geprüft, die Tiere vorläufig in andere Tierparks zu verlegen.

Überschwemmungen

Über die Region war in der Nacht auf Freitag ein heftiges Unwetter gezogen. Den Angaben zufolge wurden auch die Gehege des Eifel-Zoos überschwemmt und Zäune zum Teil beschädigt.

In lünebach haben wir heute wunderbares Grill Wetter! Dazu sind auch noch Wildtiere aus dem Zoo ausgebrochen... Der Tag ist super! pic.twitter.com/7OI08Kd5NN — Fliesen_Tisch (@Fliesen__Tisch) 1. Juni 2018

Der Eifelzoo in Lünebach liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Trier. Der Zoo wirbt auf seiner Homepage mit den Raubkatzen als Attraktion. Insgesamt leben demzufolge rund 60 exotische und einheimische Tierarten auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Darunter sind Sibirische Tiger und Afrikanische Löwen. Der 1972 eröffnete Zoo ist ein privater Betrieb und befindet sich in Familienhand.