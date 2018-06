Facebook

© (c) AP

Die US-Stadt Ellicott City ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren von einer Jahrtausend-Flut getroffen worden. Videos in sozialen Medien zeigen, wie die Flutwelle sich den Weg durch die Stadt, die westlich von Baltimore liegt, bahnt.

Am Sonntag hatte es innerhalb von sechs Stunden 200 Liter Regen pro Quadratmeter geregnet. Autos wurden einfach weggespült. Häuser wurden überflutet. im Gebiet wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

Erst 2016 war die Stadt infolge einer Springflut zerstört worden. Zwei Menschen starben.