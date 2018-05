Facebook

Polizisten trauern um ihrer erschossenen Kolleginnen © (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Nach der Bluttat in Lüttich gehen die belgischen Behörden von einem terroristischen Anschlag aus. Darauf deute die Vorgehensweise des Angreifers hin, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Was geschehen ist Ein 31-jähriger Gefängnis-Freigänger hatte am Dienstagvormittag in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen und einen jungen Mann erschossen. Anschließend hatte er an einer Schule eine Frau als Geisel genommen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wenige Stunden vor dem Angriff soll der Mann einen Drogendealer erschlagen haben.

Auf einen terroristischen Hintergrund deutet nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft vor allem die Vorgehensweise: Der Täter hatte die Polizistinnen von hinten mit einem Messer angegriffen, ihnen die Dienstwaffen entrissen und sie damit erschossen. Genau diese Vorgehensweise werde in Propagandavideos der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) empfohlen, erklärte die Ermittlungsbehörde.

Kontakt zu Islamisten

Zudem habe der Täter mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen. Nach Justizangaben war der Belgier Benjamin H. 2012 im Gefängnis zum Islam übergetreten. In den Jahren 2016 und 2017 habe er Kontakte in die radikale Islamistenszene gehabt, danach seien keine solchen Kontakte dokumentiert. In der Nacht vor der Bluttat von Lüttich soll der Täter im südbelgischen On einen Drogendealer mit einem Hammer erschlagen haben. Der Hammer wurde später im Auto des Angreifers von Lüttich gefunden.

Zur Einstufung des Angriffs als terroristischen Anschlag äußerte sich Innenminister Jan Jambon vorsichtig. "Das Motiv kann eine Radikalisierung sein", sagte er. Möglicherweise habe der Mann aber nach dem Mord an dem Drogendealer auch keine Perspektive mehr für sich gesehen. "Für den Moment hatten wir genügend Gründe, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts terroristischer Taten zu eröffnen", sagte Staatsanwalt Eric van der Sypt. Er fügte aber hinzu: "Wir ziehen noch keine Schlüsse." Geprüft werde vor allem, ob der Täter allein handelte.

Der Angreifer war den belgischen Behörden seit 2003 als Kleinkrimineller und Drogenabhängiger bekannt. Er wurde mehrmals wegen Gewalttaten und Drogenhandels sowie wegen eines Raubüberfalls zu Haftstrafen verurteilt. Er verbüßte zum Tatzeitpunkt eine Gefängnisstrafe im südbelgischen Marche-en-Famenne und hatte die Haftanstalt Montag früh mit Genehmigung verlassen. Er hätte am Dienstagabend wieder im Gefängnis sein sollen.

Innenminister Jambon lobte den Mut einer Putzfrau, die der Angreifer in der Lütticher Schule als Geisel genommen hatte. Die muslimische Frau soll auf den Mann eingeredet und ihn daran gehindert haben, weiter in die Schule vorzudringen. Premierminister Charles Michel, König Philipp und Jambon besuchten die unter Schock stehende Frau im Krankenhaus.

Das dramatische Geschehen in der Innenstadt von Lüttich schilderte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch so: Gegen 10.30 Uhr griff der Täter auf dem Boulevard d'Avroy zwei Polizistinnen von hinten mit einem Messer an und stach auf sie ein. Schließlich entwand er den 44 und 54 Jahre alten Frauen den Angaben zufolge ihre Dienstwaffen und erschoss sie.

Anschließend ging der Mann laut Staatsanwaltschaft mehrmals in ein nahes Cafe, fand dort aber "wegen der Wachsamkeit des Barkeepers" niemanden vor. An einem Zebrastreifen feuerte er den Angaben zufolge auf ein stehendes Auto und erschoss gezielt den Beifahrer, einen 22 Jahre alten Mann. Auch auf ein weiteres Fahrzeug habe er gefeuert, bevor er weiter zu einem nahen Gymnasium gegangen sei und dort eine Putzfrau als Geisel genommen habe. Zu dem Zeitpunkt sei er bereits von Polizisten verfolgt worden. Gleichzeitig sei eine Spezialeinheit ausgerückt.

"Allahu Akbar"

Schließlich sei der Mann aus dem Gebäude gekommen und habe sich einen Schusswechsel mit den Polizisten geliefert. Mehrfach habe er "Allahu Akbar" gerufen. Vier Beamte seien verletzt worden. Der Täter wurde den Angaben zufolge tödlich getroffen. Die Leichen aller Opfer sollen obduziert werden, die des Täters soll darüber hinaus toxikologisch untersucht werden, wie van der Sypt sagte.

Belgien war in den vergangenen Jahren Schauplatz mehrerer Angriffe auf Militärangehörige oder Polizeibeamte. Die letzte als terroristisch eingestufte Attacke ereignete sich im August 2017, als ein 30-Jähriger Soldaten im Zentrum von Brüssel mit einem Messer angriff.