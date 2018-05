Spektakuläre Rettung"Held von Paris" hat seine Aufenthaltserlaubnis

Facebook

© (c) APA/AFP/POOL/THIBAULT CAMUS

Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Seine-Saint-Denis stellte Mamoudou Gassama am Dienstag einen vorläufigen Aufenthaltstitel aus, wie eine Sprecherin bestätigte.

Dies hatte Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag angekündigt - als Anerkennung für Gassamas "heldenhafte Tat". "Danke, Frankreich!", sagte der junge Mann nach dem Behördentermin vor Journalisten.

Empfang im Elysee-Palast

Er hatte am Samstag ein vierjähriges Kind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses in Paris gerettet. Videoaufnahmen zeigen, wie er sich in Sekundenschnelle von Balkon zu Balkon empor hangelt, bis er das Kind erreicht, das sich an der Außenseite eines Geländers festklammert. Gassama wurde auch als "Spiderman von Paris" bezeichnet.

Macron hatte Gassama am Montag im Elysee-Palast empfangen. Der junge Mann, der sich zuvor illegal im Land aufgehalten hatte, soll nun auch die französische Staatsbürgerschaft bekommen und bei der Pariser Feuerwehr arbeiten können - zunächst im Rahmen eines Zivildienstes.

Tous les héros ne portent pas de cap, mais tous sont d’un courage extraordinaire. Respect pour ce jeune athlète qui a sauvé cet enfant hier à Paris.pic.twitter.com/CuBXAbzEgX — Stéphane Fort (@Stephane_Fort) 27. Mai 2018