© Youtube

Ein amerikanischer Kinder-Zahnarzt beruhigt seine jungen Patienten mit Zaubertricks. Leuchtdaumen, die er plötzlich auftauchen lässt, oder leere Comic-Hefte, die auf einmal voll mit Bildern sind, bringen die Kinder zum Lachen, wie zahlreiche Videos im Internet zeigen.

Eyal Simchi aus dem US-Staat New Jersey habe die Tricks entwickelt, um seine oft nervösen Patienten zu beruhigen, schrieben amerikanische und israelische Nachrichtenseiten. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein kleiner Bub vor Glück und Überraschung quietscht, während Simchi neben dem großen Behandlungsstuhl kleine Plastiküberzieher für die Daumen aufleuchten lässt. Auch der Bub darf mal pusten - und zaubert so die Leuchtdaumen an den Händen des Arztes selbst wieder hervor.

Magical Dentist Magical Dentist

"Herzerwärmend"

"Das war herzerwärmend", schrieb eine Nutzerin auf Simchis Facebook-Seite unter das Video. In einem anderen Kommentar hieß es: "Es fehlen die Worte für Ihre wundervolle und exzellente Arbeit." Das Video wurde bis Freitag mehr als 21 Millionen Mal auf Facebook angeschaut.

Zahn durch Ohr entfernt Zahn durch Ohr entfernt

Ein anderes Video auf Twitter sei zehn Millionen Mal angesehen worden, schrieb die "Jerusalem Post".Wie der amerikanische Fernsehsender WTHR berichtete, singt Simchi auch mit seinen Patienten oder lässt sie als "Assistenten" bei anderen kindlichen Patienten helfen.