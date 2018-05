Bei einem Zugsunglück in der Nähe von Turin in Norditalien sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zugunglück in Italien: Zwei Tote und 18 Verletzte © (c) AP (Antonio Calanni)

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Turin sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter der 61-jährige Lokführer. Weitere 20 Personen wurden verletzt, drei davon schwebten in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien.

Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem litauischen Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten.

Laut Polizei soll der aus der Tschechischen Republik abgefahrene Sattelschlepper, der Container transportierte, beim Bahnübergang eine rote Ampel übersehen haben. Der Regionalzug Turin-Ivrea war um 22.27 Uhr vom Turiner Bahnhof Porta Nuova abgefahren. An Bord befanden sich etwa 40 Passagiere. Der Lokführer betätigte die Notbremse, als er merkte, dass die Garnitur entgleiste.

Der Lkw-Fahrer überlebte den Unfall. Er wurde einem Alkohol- und Drogentest unterzogen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, die Blackbox des Zugs wird geprüft.

Ermittlungen gegen litauischen Lkw-Fahrer

Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Ivrea hat Ermittlungen gegen einen litauischen Lkw-Fahrer aufgenommen, der verdächtigt wird, die Entgleisung eines Zugs bei Turin verursacht zu haben. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, weitere 23 wurden verletzt. Drei Schwerverletzte befanden sich noch in Lebensgefahr.

Der 39-jährige Chauffeur, der am Donnerstag von den Ermittlern befragt wurde, ist negativ auf Alkohol und Drogen getestet worden. Der Regionalzug auf der Strecke von Turin nach Ivrea entgleiste in der Nacht auf Donnerstag bei Turin, nachdem er an einem Bahnübergang in den von der Tschechischen Republik abgefahrenen Lastwagen gerast sei, berichteten italienische Medien. Der Schwertransporter habe zuvor einen Bahnschranken durchbrochen und stand auf dem Übergang.

Der 61-jährige Lokführer starb, teilten die italienischen Staatsbahnen mit. Das zweite Todesopfer war ein Mann aus einem Kleinlastwagen, der den Schwertransporter begleitet hatte. Eine schwerverletzte Schaffnerin wurde erfolgreich operiert und sei außer Lebensgefahr.

Italien: Zug gegen Sattelschlepper Weitere 18 Menschen wurden verletzt, berichteten italienische Medien. (c) AP (Antonio Calanni) Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten. (c) AP (Antonio Calanni) Der Lokführer war auf der Stelle tot. Einer der schwer verletzten Passagiere starb auf dem Weg ins Krankenhaus. (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (c) AP (c) AP (c) AP (c) AP (c) AP 1/17