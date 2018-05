Am 28. Mai ist Weltmenstruationstag - damit soll mehr Aufmerksamkeit für dieses immer noch mit Vorbehalten behaftete Thema geschaffen werden. In Südasien z.B. geht mehr als ein Drittel der Mädchen während der Regelblutung nicht in die Schule - wegen fehlender Toiletten und verbreiteter Tabus.