Drei Überlebende Havanna: Boeing 737 stürzt kurz nach Start ab

104 Passagiere waren an Bord, drei Personen schweben in Lebensgefahr.

Das Trümmerfeld nach dem Absturz © APA/AFP/ADALBERTO ROQUE

Eine Passagiermaschine ist am Freitag unmittelbar nach dem Start vom internationalen Flughafen von Havanna abgestürzt. Das meldete die staatliche kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina. Es handle es sich um eine Boeing 737 der mexikanischen Fluggesellschaft Damojh, sagte Luftfahrt-Direktorin Mercedes Vazquez. Drei Menschen haben staatlichen Medien zufolge den Flugzeugabsturz in Kuba überlebt. Sie schwebten nach dem Absturz in Lebensgefahr und seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung "Granma" am Freitag. Der Kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel war sofort zur Unfallstelle gereist.

Lokale Medien berichteten unterschiedlich von 104 oder bis zu 107 Menschen an Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg in die Stadt Holguin im Osten der Insel war. Auf Videoaufnahmen war eine dichte Rauchwolke in der Nähe des Flughafens Jose Marti zu sehen.

Das letzte größere Unglück mit einer Passagiermaschine auf Kuba hatte sich 2010 ereignet. Damals war in dem Karibikstaat ein Flugzeug der Airline Aerocaribbean mit Touristen an Bord auf dem Weg von Santiago de Cuba nach Havanna abgestürzt. Alle 68 Insassen starben.

