Proteste in Düsseldorf 100 Bäume sollen Ed-Sheeran-Konzert weichen

Proteste in Düsseldorf

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nur wenn 100 Bäume gefällt werden, kann das Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf stattfinden © AP

Für ein Open-Air-Konzert von Popstar Ed Sheeran sollen in Düsseldorf mehr als 100 Bäume gefällt werden - dagegen haben am Mittwoch rund 50 Menschen demonstriert. Der Messeparkplatz in Düsseldorf soll zum Open-Air-Gelände umfunktioniert werden, dafür wurden bereits 60 Bäume umgepflanzt.

Mehr als 100 weiteren droht nun die Säge. Dagegen protestierten die Demonstranten unter dem Motto: "Bäumen eine Stimme geben". Neben dem Parkplatz liegt die Esprit Arena, die 46.000 Musikfans Platz böte. Die Arena ist aber zu klein für Ed Sheeran, den 80.000 Menschen sehen wollen, entsprechend viele Tickets sind verkauft. Ob das Konzert am 22. Juli tatsächlich genehmigt wird, ist noch unklar.