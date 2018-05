Facebook

Angeschwemmter Schuh © (c) � BC Coroners Service

Immer wieder werden an der kanadischen Westküste menschliche Füße in verschiedenen Verwesungsstadien angespült. Die meisten davon stecken noch in Turnschuhen, jetzt sind es bereits 14 Fälle.

Der neueste Fund passierte am Wochenende, als ein Spaziergänger in einem Haufen Treibholz einen Fuß samt Wanderschuh am Strand der Insel Gabriola entdeckte. Ist in Kanada ein Serienmörder am Werk, der die Gliedmaßen abtrennt? Die Polizei ermittelte jahrelang - die erste Fälle gehen auf das Jahr 2007 zurück.

Rätsel scheint gelöst

Die Gerichtsmediziner haben jeden einzelnen Fund akribisch untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es in keinem Fall Anzeichen für ein Verbrechen gibt, berichtet N-TV. Die genetischen Untersuchungen ergaben, dass vier der Füße Paare waren. In vier weiteren Fällen wurden die Personen identifiziert. In allen Fällen kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich um Selbsttötungen oder Unfälle handelte.

Orte und Daten der Funde Foto © https://www.theguardian.com

>> Orte und Daten der Funde: Die Grafik im Original

Während des anschließenden Zersetzungsprozesses trennten sich die Gliedmaßen dann vom Körper. Auch für die Tatsache, dass die meisten gefundenen Füße in Turnschuhen stecken, haben die Ermittler eine Erklärung. Dem britischen "Guardian" zufolge bestehen diese Schuhe aus leichtem, aber strapazierfähigem Material. Dies führe dazu, dass sie die Füße besonders gut vor Zersetzung schützen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass die Füße an die Wasseroberfläche und schließlich an den Strand getragen würden.