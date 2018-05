Wieder ein Messerangriff in Paris. Bei der Attacke sind zwei Menschen, darunter auch der Angreifer, gestorben.

Terror in Paris

Tatort in der Rue Saint Augustin © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Der Angreifer hatte in der Nähe der Pariser Oper mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Dabei starb eine Person, vier wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Viele Menschen suchten in ihrer Verzweiflung Schutz in den umliegenden Restaurants und Cafés. Bei dem getöteten Passanten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 29-jährigen Mann.

Der Angreifer selbst wurde von der Polizei erschossen, nachdem diese zuerst erfolglos versuchte, den Mann mit einem Taser außer Gefecht zu setzen.

Innenminister Gérard Collomb sprach von einem abscheulichen Angriff. Die Ermittler gehen nach Angaben aus Justizkreisen von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Nach Augenzeugenberichten soll der Täter "Allah Akbar" gerufen haben.

Täter aus Tschetschenien

Der Attentäter stammte aus Tschetschenien. Die Eltern des 1997 geborenen Mannes seien zur Befragung in Gewahrsam, verlautete am Sonntagmorgen aus Justizkreisen in der französischen Hauptstadt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von der Tat eines "Terroristen". Auf Twitter schrieb er: "Erneut hat Frankreich einen Blutpreis zahlen müssen" und dankte den Polizisten für ihren Einsatz.

Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich und bezeichnete den Angreifer als "Soldaten" des "Islamischen Staates". Die Attacke sei eine Racheaktion für die Beteiligung Frankreichs an Luftangriffen auf den IS in Syrien und dem Irak gewesen.

In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Dabei starben seit 2015 bereits mehr als 240 Menschen. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.