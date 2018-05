Facebook

Ein Amerikaner soll seine kleine Wohnung in Chicago als Hauptquartier des Paketzustellers UPS ausgegeben haben. Wie die Zeitung Chicago Tribune berichtet, hat der Amerikaner damit tausende Briefe und Pakete an seine Heimadresse umgeleitet. Unter anderem wurden Kreditkarten der UPS-Vorstände an die Adresse des Amerikaners geschickt. Der 24-Jährige wurde nun angezeigt.

Der betrügerische Adressentausch soll recht einfach gewesen sein. Der 24-Jährige erwirkte im vergangenen Oktober einen Wechsel der Postadresse des UPS-Hauptquartiers in Atlanta auf seine eigene Adresse in Chicago. Identitätsnachweise oder ähnliches musste er nicht erbringen.

3000 Briefe sicher gestellt

UPS entdeckte den Adressenwechsel erst drei Monate später. In der Wohnung des Betrügers wurden 3000 Briefe sicher gestellt. Darunter Schecks, persönliche und vertrauliche Dokumente. Der beschuldigte Amerikaner zeigte sich bisher nicht geständig.