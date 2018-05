David Goodall war nach Europa gereist, da in seinem Heimatland Sterbehilfe verboten ist. Der 104-Jährige erlag heute gegen 12.30 Uhr einer bewusst angeordneten Überdosis an Schlafmitteln.

David Goodall kurz vor seinem Tod © AP

Für den 104-jährigen Australier David Goodall stand fest: Es war Zeit aus dem Leben zu scheiden. Nach einigen Hürden kam der Mann diese Woche in der Schweiz an. Donnerstagmittag meldete sein Vertrauensarzt schließlich, dass der bekannte Wissenschafter verstorben ist, berichtet www.blick.ch. Goodall starb an einem Schlafmittel, das in hoher Dosis tödlich wirkt. Der Mann hatte laut Schweizer Tagesanzeiger zuletzt seine Sehkraft fast eingebüßt. Zudem konnte er sich nach einem Sturz nur noch langsam vorwärts bewegen.

>>>Nachricht über Goodalls Tod auf Twitter:

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal. — Philip Nitschke (@philipnitschke) 10. Mai 2018

Goodall war die Reise nach Europa angetreten, da in seiner Heimat Australien aktive Sterbehilfe verboten ist. Vor seiner Reise setzte er sich jedoch in seiner Heimat nochmals massiv für die Aufhebung dieses Verbots ein. Die australischen Bürger stehen der aktiven Sterbehilfe mit gemischten Gefühlen gegenüber: Während vor allem Ärzte die Assitenz ablehnen, finanzierten Befürworter den Flug des 104-Jährigen in die Schweiz.

>>>Der 104-Jährige begründet seine Entscheidung: