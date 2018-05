Im Gesicht verletzt Pitbulls verletzten zwei Kleinkinder an einem Strand

Zwei Kleinkinder sind an einem Strand im südfranzösischen Marseille von Pitbulls angegriffen und verletzt worden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © dpa

Eines der Kinder, ein etwa zwei Jahre alter Bub, erlitt bei der Attacke am Dienstagabend eine große Wunde im Gesicht, wie eine Sprecherin der lokalen Polizei sagte. Ein fünf Monate altes Baby wurde am Unterarm leicht verletzt. Zwei Männer, denen die Hunde gehörten, wurden festgenommen.

In Medienberichten war von drei Festnahmen die Rede. Die Kinder waren laut dem Online-Portal "La Provence" nicht in Lebensgefahr. Der Bub mit der Gesichtswunde musste demnach operiert werden. Insgesamt seien drei Pitbulls am Strand herumgelaufen, sagte die Polizeisprecherin, zwei von ihnen hätten die Kinder angegriffen. Diese beiden Tiere seien ins Tierheim gebracht worden.

Mehr zum Thema Nach Hundeattacken Warum der beste Freund des Menschen zum Feind werden kann