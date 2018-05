Der heute neun Jahre alte Bub war mehr als zwei Jahre lang von Männern aus dem In- und Ausland vergewaltigt worden.

Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Buben hat am Montag in Freiburg der Prozess gegen einen 50 Jahre alten Soldaten der Bundeswehr begonnen. Der Stabsfeldwebel habe das Kind zwei Mal vergewaltigt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Er habe die Taten gefilmt und die Aufnahmen an andere weitergeleitet.

Angeklagt ist der Deutsche unter anderem wegen besonders schwerer Vergewaltigung. Er ist einer von insgesamt acht Tatverdächtigen in dem Fall. Es ist vor dem Landgericht Freiburg der zweite Prozess in dem Missbrauchsfall. Ein Urteil soll es Mitte Mai geben.

Der heute neun Jahre alte Bub war den Angaben zufolge mehr als zwei Jahre lang von Männern aus dem In- und Ausland vergewaltigt worden. Seine 48 Jahre alte Mutter und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte hätten ihn hierfür im Internet angeboten.