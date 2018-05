Chelsea Manning Whistleblowerin in Käfig in der Wüste eingesperrt

Facebook

Chelsea Manning (geboren als Brad Manning) © AP

Neben Edward Snowden kann Chelsea Manning (30) kann wohl zu den bekanntesten Freiheitskämpfern der digitalen Ära gezählt werden. Wie auch Snowden opferte sie ihr privates und berufliches Leben, um über Missstände der US-amerikanischen Kriegspolitik aufzuklären. Mehrere Hunderttausend, den Irak-Krieg betreffende Top-Secret-Dokumente leakte sie während ihrer Zeit beim US-Militär. Nun trat sie in Berlin bei einer Konferenz öffentlich auf und gab danach dem "Spiegel" als erstem deutschen Medium ein Interview.

Darin erzählte sie über ihren Start in die Freiheit und ihr Leben nach der langen Haft. "Zuerst war da eine große Euphorie", sagt Manning im Spiegel-Interivew. Aber alle Dinge, die sie zu ihren Taten getrieben hätten, seien während der Haftzeit noch viel schlimmer geworden: "Es gibt viele wichtige politische Fragen, die darauf warten, adressiert zu werden. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und wir können damit nicht mehr warten."

Sie bezieht sich auf das Erstarken autoritärer Regime in der ganzen Welt, Russland, China, aber auch in Europa, auf die zunehmende Gefahr des staatlichen Überwachungsapparats durch technologische Weiterentwicklungen - und Militarisierung.

Im Käfig in der Wüste gefangen

Im Mai 2010 war Manning nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten im Irak festgenommen und zunächst zwei Monate in Kuwait festgehalten worden. "Ich wurde in einem Stahlkäfig in der Wüste gefangen gehalten und war für nahezu ein Jahr am Stück allein in einer Zelle." Dann saß sie bis April 2011 im Militärgefängnis Quantico im US-Staat Virginia in Einzelhaft, bevor sie unter gelockerten Haftbedingungen in ein Gefängnis in Kansas verlegt wurde.

Isolationshaft

Während ihrer Zeit im Gefängnis, in der sie oft in Isolationshaft war, hatte Manning mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Außerdem trat sie im Jahr 2016 kurzzeitig in den Hungerstreik. Ihre Haft versuche sie meist, einfach zu vergessen. Abschalten könnte sie nur Zuhause, wo keine elektrischen Geräte oder Smartphones erlaubt seien. So könne sie besser schlafen und sich konzentrieren, mache außerdem Yoga und Fitnessübungen und gehe laufen.

Wogegen sie etwas hätte, sei der Begriff "Whistleblower": "Dadurch werden die Taten einer Person unterschieden von anderen Formen der politischen Betätigung. Dabei ist die Unterscheidung nur künstlich. Ein Whistleblower tut das Gleiche wie jemand, der auf der Straße protestiert. Es ist eine Form des zivilen Ungehorsams wie jede andere."

Chelsea Elizabeth Manning (* 17. Dezember 1987 als Bradley Edward Manning in Oklahoma City geboren) ist eine US-amerikanische Whistleblowerin. Sie war Angehörige der US-Streitkräfte und als IT-Spezialistin tätig. Manning wurde im Mai 2010 unter dem Verdacht verhaftet, Videos und Dokumente kopiert und der Website WikiLeaks zugespielt zu haben. In 21 Punkten wurde Anklage erhoben. Nach einem Teilgeständnis wurde sie 2013 in 19 Punkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Geheimnisverrats, Spionage, Computerbetrugs und Diebstahls. Das Strafmaß betrug 35 Jahre Freiheitsstrafe, doch erließ US-Präsident Barack Obama am 17. Januar 2017 Manning einen Großteil. Am 17. Mai 2017 wurde sie freigelassen.