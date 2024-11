Ein Flug der Scandinavian Airlines (SAS) auf dem Weg von Stockholm nach Miami endete am Donnerstag dramatisch. Die Maschine mit der Flugnummer SK 957, an Bord 254 Passagiere, geriet über Grönland in extreme Turbulenzen. Ein erschreckendes Video, das von einem Passagier aufgenommen und auf dem schwedischen Nachrichtenportal Aftonbladet veröffentlicht wurde, zeigt das Chaos an Bord: Menschen werden aus ihren Sitzen geschleudert, Handgepäck fliegt durch die Kabine, und Schreie der Panik durchbrechen das Dröhnen der Turbulenzen.

Schockierende Szenen

Im Video ist zu sehen, wie Passagiere, die offenbar nicht angeschnallt waren, in die Luft katapultiert werden, während andere versuchen, sich an den Armlehnen ihrer Sitze festzuklammern. Einige Sauerstoffmasken sind aus den Halterungen gefallen, und Stewardessen versuchen, sich selbst zu sichern. Ein Passagier berichtet gegenüber Aftonbladet, dass die Turbulenzen plötzlich und ohne Vorwarnung auftraten: „Es fühlte sich an, als ob wir in ein Luftloch stürzen. Es war der schlimmste Moment meines Lebens.“

Glücklicherweise gelang es der Crew, die Situation zu stabilisieren, doch die Maschine musste umkehren und nach Kopenhagen zurückkehren, da sich mehrere Menschen verletzten und ärztliche Versorgung benötigten. Laut SAS handelt es sich bei den Verletzungen um Prellungen und kleinere Schnittwunden, ernsthafte Verletzungen gab es nicht.

Ursache für Turbulenzen unklar

Nach ersten Angaben könnten plötzliche, starke Luftdruckunterschiede über der Grönlandregion die Turbulenzen verursacht haben. SAS hat eine Untersuchung eingeleitet und betont, dass die Sicherheit der Passagiere oberste Priorität habe.

Passagiere wurden nach der Rückkehr nach Kopenhagen von Notfallteams betreut. Ein Passagier erzählte: „Die Crew war professionell, aber wir hatten alle Todesangst. Ich werde nie wieder ohne Anschnallgurt fliegen.“ SAS bietet den betroffenen Passagieren eine Rückerstattung des Ticketpreises und psychologische Unterstützung an.

Das Video sorgt in sozialen Netzwerken für Aufsehen und Diskussionen über die Sicherheit von Langstreckenflügen und die Bedeutung, während des Fluges angeschnallt zu bleiben.