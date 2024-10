Bei einem Brand in einer Werft für Atom-U-Boote in Großbritannien sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von einem „erheblichen“ Feuer. Es bestehe aber kein nukleares Risiko. Die Behörden rieten Anrainern aber, sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Videoclips zeigten, wie Flammen aus einem Gebäude schossen und Sirenen tönten. Die Brandursache ist unbekannt. Vom Betreiber, dem Rüstungsunternehmen BAE Systems, gab es keinen Kommentar.

Boote in der Werft gewartet

In der Werft in der nordwestenglischen Stadt Barrow-in-Furness werden die U-Boote der britischen Marine gewartet, darunter die vier Schiffe der „Vanguard“-Klasse, die mit Atomraketen bestückt werden können. Auch das Nachfolgemodell „Dreadnought“, das Anfang der 2030er-Jahre in Dienst gestellt werden soll, wird in Barrow gebaut. Die Atommacht Großbritannien verfügt über vier Atom-U-Boote, von denen mindestens eines ständig im Einsatz ist.