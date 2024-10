Wo ist Karolin Schönemann? Seit Samstagmorgen fehlt von der 36-Jährigen jede Spur. Besonders rätselhaft: Die Mutter verschwand aus einem Feriendorf am Ortsrand von Lauscha in Thüringen - ihr Baby wurde unbeaufsichtigt zurückgelassen. Eine groß angelegte Suchaktion blieb erfolglos. „Karolin Schönemann wurde auch bei der erneuten groß angelegten Suche am Dienstag nicht gefunden“, sagte eine Polizeisprecherin der „Bild“-Zeitung. Bis es neue Hinweise gibt, werde es auch keine weitere Suchaktion geben. Die Polizei hofft vielmehr auf Mithilfe der Bevölkerung.

Baby in Obhut des Jugendamtes

„Dem Baby geht es gut“, heißt es von den Behörden. Nach einem ersten Gesundheitscheck im Krankenhaus wurde das Kind dem Jugendamt übergeben.

Rund 100 Helfer von Polizei, Feuerwehr, Hundestaffel, Bergwacht, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk hatten in den vergangenen Tagen zu Fuß und mit Wärmebilddrohnen nach der Mutter gesucht. Hinweise aus der Bevölkerung, die Mutter sei in mehreren Bundesländern gesehen worden, erwiesen sich als haltlos.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat braunes, schulterlanges Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie mit einer rot-weißen Jacke bekleidet gewesen sein.