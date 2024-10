Die Regierung in Oslo rund um Ministerpräsident Jonas Gahr Støre will für den Zugang zu sozialen Medien eine Altersgrenze von 15 Jahren festlegen. Wie das genau umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest, doch Kinderschutz wird in Norwegen großgeschrieben. Der Ankündigung sollen Taten folgen, um die „Macht der Algorithmen“ zu brechen. „Große Technologiegiganten treten gegen die Gehirne kleiner Kinder an“, so Premierminister Støre.