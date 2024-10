Vor kurzem ist der Italiener Sammy Basso, der längste Überlebende der seltenen Erbkrankheit Progerie, verstorben. Durch den 28-Jährigen wurde die Erbkrankheit weltbekannt, bei der Menschen schnell altern und körperlich älter erscheinen, als sie sind. Erkrankte haben eine verminderte Lebensqualität und ohne Behandlung eine Lebenserwartung von nur 13,5 Jahren.

Sammy Basso schrieb vor seinem Tod schon im Jahr 2017 einen Brief. Hier wusste der Italiener schon, welches Schicksal ihn in Zukunft erwartet. Während Bassos Beerdigung hat der Bischof von Vicenza, Monsignore Giuliano Brugnotto, den geschriebenen Brief vorgelesen - Ein Herzenswunsch seitens des Verstorbenen, der darum bat, den Brief erst zu öffnen, wenn er Tod sei.

Ein glückliches Leben ohne Ausnahme

„Aber immer wenn ich darüber nachdenke, wie meine Beerdigung verlaufen würde, gab es immer zwei Dinge, die ich nicht ertragen konnte, nicht da sein und meine letzten Dinge sagen zu können und diejenigen, die ich liebe, nicht trösten zu können“, schrieb Basso zu Beginn. Dass der mit 28 Jahren Verstorbene sein Leben trotz der Krankheit genossen hat, können diese Worte bestätigen: „Ich möchte, dass ihr zuerst wisst, dass ich mein Leben ohne Ausnahme glücklich gelebt habe und es als einfacher Mann gelebt habe, mit freudigen Momenten und schwierigen Momenten, mit dem Wunsch Gutes zu tun, manchmal erfolgreich zu sein und manchmal kläglich zu scheitern.“

Der Bischof von Vicenza las den Brief bei der Beerdigung vor © IMAGO/Alessio Marini

Rührende Worte in den sozialen Medien

Mit einem rührenden Posting auf Facebook meldet sich der Bischof bei denen, die die letzten Worte von Basso erfahren sollten.„Sammy Basso, den wir gestern zum letzten Mal verabschiedet haben, hat eine riesige Leere in unserem Leben hinterlassen, aber er hat uns auch eine schöne Botschaft der Stärke und Hoffnung hinterlassen, die ich teilen möchte“, schrieb Brugnotto in den sozialen Medien und veröffentlichte dazu auch die geschriebenen Worte Bassos aus seinem Abschiedsbrief.