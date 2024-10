Oasis ist zurück und geht nach 15 Jahren Pause wieder auf Tournee. Die Britpopband hat immer noch Millionen Fans weltweit - ein paar davon offenbar auch im Hertfordshire Zoo in Großbritannien. Tierpfleger haben zwei junge Pinguine in Anlehnung an die Gallagher-Brüder Liam und Noel getauft – die Musiker ihrer Lieblingsband Oasis. Die Brillenpinguine seien im August zur Welt gekommen und zeigten bereits Anzeichen von Selbstständigkeit, teilte der Zoo in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London mit. Ihre Namen seien eine Anspielung auf ihre freche und energiegeladene Art, die die Präsenz der ikonischen Rockband widerspiegle.

Liam und Noel seien ziemliche Charaktere. Allerdings: "Im Gegensatz zu ihren musikalischen Pendants, die sich bekannterweise getrennt haben, sind diese Pinguine unzertrennlich, zeigen eine herzliche Verbundenheit."

Die Britpopband Oasis prägte mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" die 1990er-Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Nach jahrelangem Streit planen Noel und Liam Gallagher nun ein gemeinsames Comeback. Nächsten Sommer wollen die Brüder wieder miteinander auf der Bühne stehen.