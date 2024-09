Ein Familiendrama hat sich am Sonntag in einem Wohngebäude in der Stadt Saviano in der Nähe von Neapel abgespielt. Bei einer Gasexplosion sind zwei Kinder - ein sechs Jahre alter Bub und seine vierjährige Schwester -, sowie ihre Großmutter ums Leben gekommen.

Unklarheiten über Ursache

Der Vater der beiden Kinder und ein zweijähriger Bub konnten sich retten, sie wurden jedoch mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Die Mutter der Kinder wird noch unter den Trümmern gesucht, wie die Rettungseinheiten am Sonntag berichteten.

Vermutet wird, dass eine Gasexplosion im zweiten Stockwerk den Einsturz verursacht hat. „Es war wie eine Bombe“, berichteten einige Zeugen. Die Rettungsaktion wurde mithilfe von Spürhunden fortgesetzt.