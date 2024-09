Eigentlich hätte der Flug 1203 von Salt Lake City (US-Bundesstaat Utah) nach Portland (US-Bundesstaat Oregon) fliegen sollen. Letztendlich ist er wieder in Salt Lake City gelandet. Das Flugzeug musste notlanden, da es Probleme mit dem Kabinendruck gegeben hat. Folglich haben mehrere Passagiere aus Mund und Ohren zu bluten begonnen.

„Als würde mein Ohr blubbern“

Gegenüber US-Medien sagten die Passagiere, sie hätten plötzlich Schmerzen in den Ohren gehabt. „Ich hörte ein Zischen und dann fühlte ich plötzlich einen Schmerz in meinem rechten Ohr. Es klang so, als würde mein Ohr blubbern. Als ich hingriff, sah ich das Blut“, erzählte ein Fluggast dem Sender CNN. Zehn Passagiere mussten medizinisch behandelt werden.

Delta Airlines entschuldigt sich „aufrichtig für die Geschehnisse an Bord von Flug 1203“. Techniker haben den Fehler im Drucksystem behoben, das Flugzeug ist wieder im Einsatz.