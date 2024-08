Der 44-jährige US-Pilot Joseph David Emerson versuchte im vergangenen Oktober, beide Triebwerke einer Passagiermaschine in einer Höhe von 10.000 Metern abzuschalten. Der Flug von „Horizon Air“, der etwa 80 Passagiere von Everett in Washington nach San Francisco bringen sollte, wurde im Anschluss aus Sicherheitsgründen umgeleitet. Emerson war zum Zeitpunkt des Vorfalls außer Dienst.

„Der Insasse des Jumpseat hat erfolglos versucht, den Betrieb der Triebwerke zu stören“, so die Fluggesellschaft. „Der Horizon-Kapitän und der Erste Offizier reagierten schnell, die Triebwerksleistung wurde nicht beeinträchtigt und die Besatzung sicherte das Flugzeug ohne Zwischenfälle.“ Normalerweise sitzen Piloten, die nicht mehr im Dienst sind, auf dem „Jumpseat“ (ein Klappsitz im Cockpit von Flugzeugen) hinter den Piloten, um zu ihrem Heimatflughafen zurückzufliegen.

Nach der Landung des Flugzeugs nahm die Polizei von Portland Emerson wegen 83-fachen versuchten Mordes, 83-facher rücksichtsloser Gefährdung und einer Gefährdung eines Flugzeugs fest, so die Unterlagen des Multnomah County Sheriff‘s Office.

Emerson nahm zwei Tage vor dem Flug „Magic Mushrooms“

Die Anwälte des Piloten argumentierten, dass er mehr als 40 Stunden nicht geschlafen hätte und sich in einer psychischen Krise befunden hätte. Laut eigenen Angaben nahm Emerson 48 Stunden vor dem Flug „Magic Mushrooms“, also psychoaktive Pilze. Ein Anwalt versicherte aber: „Joe war nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln, als er diesen Flug bestieg.“ Emerson bestritt gegenüber den Ermittlern, dass er vor dem Flug Medikamente eingenommen hatte, sprach aber davon, vor sechs Monaten depressiv geworden zu sein und sagte, es sei das erste Mal gewesen, dass er Pilze genommen habe.

„Ich habe mich nicht gut gefühlt“, sagte Emerson und erzählte den Ermittlern, dass er müde und dehydriert war. „Es schien, als würden die Piloten nicht darauf achten, was vor sich ging. Ich habe beide Notausschalter betätigt, weil ich dachte, dass ich träume und nur aufwachen will“, fügte er hinzu. Die psychoaktive Wirkung, die mit den psychedelischen Pilzen in Verbindung gebracht wird, soll normalerweise vier bis sechs Stunden dauern, manchmal auch acht, aber das hängt oft von der Dosis ab, so Experten.

Ein Forscher auf dem Gebiet der psychedelischen Drogen, Dr. Charles Grob, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Harbor-UCLA Medical Center in Kalifornien, sagte, es sei möglich, dass die Wirkung von Psilocybin (dem Wirkstoff in „Magic Mushrooms“) unter bestimmten Bedingungen noch Tage nach der Einnahme anhalte.

Joseph Emerson im Interview: „Das ist nicht real, ich muss aufwachen“

In einem aktuellen Interview mit der ABC-Sendung „Good Morning America“ erinnerte sich Joseph Emerson an die Ereignisse. „Ich habe etwas für mich Unbegreifliches getan, für das ich die Verantwortung übernehmen muss und das ich bereue“, sagte er. „Ich hatte das Gefühl, gefangen zu sein. Das ist nicht real, ich muss aufwachen.“

Emerson sagte, er habe nach oben gegriffen und zwei rote Griffe vor sich ergriffen, die dazu gedacht sind, die Triebwerke im Falle eines Feuers abzuschalten, weil er dachte, dass er dadurch aufwachen würde. Glücklicherweise scheiterte sein Versuch. „Das sind 30 Sekunden meines Lebens, die ich gerne ändern würde, aber das kann ich nicht“, so Emerson.