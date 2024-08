Der sechs Jahre alte Dang Tien Lam spielte am 17. August mit seinen Geschwistern an einem Fluss. Als er zu Verwandten gehen wollte, um etwas zu essen, verirrte der Bub sich im Wald und konnte den Weg nach Hause nicht mehr finden. Tagelang wurde nach dem Kleinen gesucht: 200 Freiwillige, Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. Schließlich fanden Bauern das Kind am Mittwoch etwa sechs Kilometer von der Stelle entfernt, an der es mit seinen Geschwistern gespielt hatte.

Polizei spricht von einem Wunder

„Ich bin so müde, ich kann nicht aufstehen, bitte tragt mich“, bat der Sechsjährige seine Retter. Der 52-jährige Ly Van Nang trug den Buben auf seinem Rücken in sein Dorf, zurück zu seinen Eltern. Danach wurde er zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Polizei grenzt es an ein Wunder, dass der kleine Lam fünf Tage alleine überlebt hatte. Der Bub gab an, sich von Blättern und wilden Früchten ernährt sowie Flusswasser getrunken zu haben. „Herzlichen Glückwunsch zur sicheren Rückkehr zu deiner Familie“, schrieben die Beamten in einem Facebook-Post.