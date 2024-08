Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens sind am frühen Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag. Weitere Einzelheiten - auch zu Verletzten - gab es zunächst nicht.