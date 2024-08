Zu Schaden kamen die beiden Schiffe, glücklicherweise waren aber keine Person an Bord. Ricardo Salinas nimmt den Vorfall mit Humor.

Es war ein Unfall in Zeitlupe. Das Video dauert nur wenige Sekunden, aber es zeigt, wie die Yacht des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs mit Schrittgeschwindigkeit auf das Boot des mexikanischen Milliardärs Ricardo Salinas auffährt. Der Unfall ereignete sich Ende Juli, die „Venus“ gehört derzeit Laurene Powell Jobs, der Witwe des verstorbenen Apple-Gründers.

Salinas postete ein Video des Vorfalls auf Instagram. „Ihr werdet es nicht glauben, aber wir wurden von einer Yacht gerammt, als wir in Neapel waren. Ich sage euch... die Yacht von Steve Jobs, dem Gründer von Apple (jetzt die seiner Frau Laurene) hat uns gerammt, als wir vor Neapel vor Anker lagen“, schrieb er darunter.

Jedenfalls nahm er den Vorfall mit Humor. „Ich würde gerne wissen, was der Kapitän und die Mannschaft gemacht haben, dass sie eine Yacht von der Größe meiner Yacht nicht vor sich gesehen haben. Die gute Nachricht ist, dass nicht mehr als ein Kratzer passiert ist, aber es ist ein großer Kratzer und es wird eine Menge Geld kosten, ihn zu reparieren, ha ha ha ha. Also kauft Apple-Produkte in meinen Läden, um die Kosten für diesen kleinen Streich zu decken“, fuhr er fort.