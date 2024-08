Zu einem mutmaßlichen Familiendrama ist es am späten Samstagabend in Innichen in Südtirol gekommen. Dort erschoss nach Medienberichten ein 40-jähriger Mann seinen Vater, einen pflegebedürftigen 90-Jährigen, und eine 50-jährige Nachbarin. Nach bislang nicht bestätigten Angaben soll der mutmaßliche Todesschütze die Schüsse mit der Waffe des Vaters, eines ehemaligen Jagdvorstehers, abgegeben haben. Als am Sonntagvormittag Sicherheitskräfte seine Wohnung stürmten, richtete der Mann die Waffe auf sich selbst und verletzte sich lebensgefährlich.

Die erste Alarmierung für die Polizei kam gegen 23.30 Uhr am späten Samstagabend. Im Laufe der Nacht fielen weitere Schüsse. Der mutmaßliche Täter soll sich, als die Polizei eintraf, in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschanzt haben. Diese stürmten Spezialkräfte der Carabinieri am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr. Dabei soll der mutmaßliche Täter versucht haben, sich in den Hals zu schießen und verletzte sich italienischen Medien zufolge lebensgefährlich. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Mann zuerst seinen 90-jährigen Vater erschossen haben. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 50 Jahre alte Nachbarin, die von Lärm aufgeschreckt vor ihre Wohnung getreten sein soll.

Der südtiroler Zivilschutz gab während des Polizeieinsatzes eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Aus „Gründen der öffentlichen Sicherheit“, sollten die Innichner Bürger ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Die Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben.