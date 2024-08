Damit hatten die Mieter von Anneliese Houppermans nicht gerechnet. Als die Niederländerin Anfang des Jahres mit 87 Jahren starb, vererbte sie ihren Mietern ohne große Ankündigung ihre Immobilien. In ihrem Testament hatte die Immobilienbesitzerin vermerkt, dass mit ihrem Tod all ihre Wohnungen und Häuser in den Besitz der derzeitigen Mieter übergehen sollen.

Über Houppermans ist nicht viel bekannt. So viel ist jedoch klar, da sie nicht verheiratet gewesen sein soll, keine Kinder und keinen engen Kontakt zu anderen Angehörigen hatte, entschied die Seniorin vor ihrem Ableben im Sinne ihrer Mieter. Bis zu 16 Häuser und Wohnungen soll Houppermans ihren Mietern überlassen haben.

In ihrer Heimatstadt Vaals, die im Länderdreieck Niederlande, Belgien und Deutschland liegt, war die Verstorbene als die „Apple-Annilies“ bekannt. So soll die Seniorin in jungen Jahren zunächst mit einem Handwagen durch die Stadt gezogen sein und Obst verkauft haben. Später wurde sie Unternehmerin und eröffnete ein Obst- und Gemüsegeschäft. Und das wohl so erfolgreich, dass sie sich im Laufe ihres Lebens zahlreiche Immobilien zulegen konnte.

Familienvater erbt Haus

Einer der glücklichen Erben ist der 33-jährige Bram Brekelmans, so schreibt die Aachener Zeitung. Brekelmans habe das Haus, das er mit seinen beiden Kindern Novée (6) und Noud (5) bewohnt, nach der Scheidung von seiner Frau verkaufen müssen. Die Käuferin war Anneliese Houppermans. Er konnte dort aber weiterhin als Mieter leben. Das Haus wieder zurückzukaufen für fast 300.000 Euro hätte seine finanziellen Möglichkeiten bislang überstiegen. Nun ist das Haus dank der Erbschaft wieder im Besitz von Familie Brekelmans. Und die - von allen Erben für ihre jeweilige Immobilie - zu zahlende Erbschaftssteuer fällt für den Familienvater deutlich geringer aus. In seinem Fall beträgt sie rund 75.000 Euro.