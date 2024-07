Mehrere Klimaaktivisten sind wegen einer Sitzblockade am Londoner Flughafen Gatwick festgenommen worden. Mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten hätten in der Früh ein Terminal betreten und sich auf den Boden gesetzt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Flughafen sei weiter normal in Betrieb. Acht Demonstranten seien festgenommen worden.

Die Protestgruppe Just Stop Oil veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Aktivistinnen und Aktivisten mit beschrifteten T-Shirts, orangefarbenen Plakaten und Blöcken vor einem Durchgang sitzen. Passagiere steigen mit Gepäck über sie drüber.

Der Airport Gatwick liegt südlich von London und ist einer von mehreren Flughäfen in der britischen Hauptstadtregion. Die Bewegung Just Stop Oil protestiert regelmäßig für mehr Klimaschutz. Sie fordert zum Beispiel, bis 2030 aus der Förderung und Nutzung von Öl, Gas und Kohle auszusteigen. Zuletzt waren mehrere Aktivisten wegen der Planung eines mehrtägigen Autobahnprotests zu Haftstrafen verurteilt worden.