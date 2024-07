Bei einem Konzert der Rockband AC/DC in Stuttgart sind 17 Besucher leicht verletzt worden. In einem Gedrängel nach dem Konzert hätten Menschen Panikattacken und Kreislaufprobleme erlitten und sich Platzwunden, Schürfwunden sowie Schnittverletzungen zugezogen, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Rettungskräfte hätten sich auch um Fälle von Panikattacken gekümmert.

Durch einen Bedienfehler war über die großen Leinwände fälschlicherweise kommuniziert worden, dass die Besucher das Gelände über die Notausgänge verlassen sollten. Dort angekommen, seien die Tore verschlossen gewesen. Es sei zu Gedrängel gekommen. Einige Besucher seien über einen Zaun geklettert und hätten sich so verletzt.. „Es gab einen Bedienfehler“, sagte Stadtsprecher Sven Matis im SWR. „So wurde gezeigt, dass die Menschen zu den Notausgängen gehen sollten, was aber nicht der Fall war. Und diese Ansage haben sie für bare Münze genommen“, erklärt er.

90.000 Besucher

Das Konzert hatten etwa 90.000 Menschen besucht. Mehrere Medien hatten über die Geschehnisse am Mittwoch berichtet. Für das Konzert gab es laut Matis einen Koordinierungskreis. Dieser habe „blitzschnell reagiert“. Über Durchsagen seien andere Menschen noch zu den regulären Ausgängen gebracht worden, „sodass das Schlimmste verhindert werden konnte“, so der Stadtsprecher. Allerdings sei der Stau vor den Notausgängen schon so massiv gewesen, dass man hier kurzzeitig ein Tor öffnen musste.

„Manche Menschen haben versucht, über den Zaun zu fliehen, haben sich dabei Schürfwunden und Platzwunden zugezogen“, erklärt Stadtsprecher Matis gegenüber SWR. „Es war eine ungute Situation, die sich dann aber Gott sei Dank nach 10 bis 15 Minuten lösen konnte.“

Auf Instagram machten Besucher ihrer Enttäuschung und ihrem Frust Luft: „Egal wer in Stuttgart demnächst auftritt, nie wieder. Dank der immer noch schlechten Organisation kann man da nicht hinfahren. Die Veranstalter haben nichts dazugelernt. Holt euch endlich Profis ins Boot. Egal ob 90000 oder weniger Besucher“, schrieb etwa _libelle_64_ und jul.scher: „Ich war wirklich schockiert von den Erzählungen meines Mannes , der dort war, über die Situation am Ende des Konzertes. Er meinte es war nur Glück, dass keine Massenpanik ausgebrochen ist und dass die Leute im Ausgangsbereich immer nervöser wurden je länger die Wartezeit dauerte. Hat man denn aus der Situation der Loveparade in Duisburg nichts gelernt?“

Ein Zusammenschnitt des Konzerts - das für die meisten trotzdem ein Megaerfolg war.